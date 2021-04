Am späten Mittwochabend wurde in Karlsdorf-Neuthard bei Bruchsal im Bereich der Kreuzung der Bundesstraße 35/Neuwiesenstraße ein 23-jähriger Mann von einem Pkw erfasst, als er sein defektes Motorrad quer über die Fahrbahn schob. Er wurde dabei schwer, wohl aber nicht lebensbedrohlich verletzt, so die Polizei. Der 47 Jahre alte Pkw-Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon.

Nach den ersten Angaben des Zweiradfahrers hatte er aufgrund eines technischen Defekts sein Motor abgestellt, als er gegen 23.15 Uhr von Karlsdorf in Richtung Bruchsal fuhr. Anschließend schob er sein Motorrad quer zur Fahrbahn in Richtung der Neuwiesenstraße, wobei er von dem in gleicher Richtung fahrendem Pkw erfasst wurde. Der 23-Jährige schlug zunächst gegen die Windschutzscheibe und wurde von dort auf die Straße geschleudert. Beide Fahrer wurden in Kliniken gebracht, so die Polizei.