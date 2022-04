Ein Motorradfahrer ist am Ostermontag gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Lauterbourger Baggersees mit einem Auto kollidiert. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er erlitt mehrere Brüche und einen schweren Schock. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber „Dragon 67“ in ein Krankenhaus in Strasbourg geflogen. Der Mann ist laut der französischen Tageszeitung DNA in den Vierzigern und aus der Region. Die Insassen des Autos - eine Familie auf Urlaubsreise - blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.