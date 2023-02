Am Montagabend befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Obere Straße in Westheim. Dort verlor er beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt, berichtet die Polizei. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.