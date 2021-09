Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 552 zwischen Odenheim und Zeutern zugezogen. Der 30-Jährige war gegen 16 Uhr in Richtung Zeutern unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abkam und nach rund 80 Metern in einem Graben stürzte. Das Motorrad wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.