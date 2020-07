Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend, als ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 3535 mit einem Reh kollidierte. Der 59-Jährige fuhr kurz nach 22.30 Uhr mit seiner Honda auf der K 3535 in Richtung Philippsburg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer kollidierte mit dem Tier und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Für die Unfallaufnahme wurde die K 3535 voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.