Seinem Fahrkönnen hat ein 19-jähriger Motorradfahrer zu verdanken, dass ein Unfall am Mittwoch nicht schlimmer ausgegangen ist. Der Personenwagen stieß gegen 7.25 Uhr in der Germersheimer Straße mit dem Motorrad zusammen. Allerdings konnte der 19-Jährige einen Sturz vermeiden. Er erlitt dennoch leichte Verletzungen am Bein.