Leichte Verletzungen trug ein Motorradfahrer davon, weil er von einer Autofahrerin im Kreisverkehr übersehen wurde. Die 53-jährige Autofahrerin fuhr am Sonntagmittag in der Mainzer Straße in Richtung Stadtmitte. An dem dortigen Kreisverkehr übersah sie einen Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von zirka 4000 Euro entstanden.