Der 77-jähriger Motorradfahrer, der sich beim einem Unfall am Donnerstag, 15. Juni, schwer verletzte, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies teilt die Polizei nun mit. Der Mann war im Baustellenbereich der Südtangente offenbar aus Unachtsamkeit in die Mittelleitplanke gefahren, kam zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Er kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.