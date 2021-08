Schwere Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 3523. Ein 69-jähriger Sattelzugfahrer war kurz nach 7 Uhr auf der K 3523 von Ubstadt in Richtung Weiher unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3575 bog er nach links ab um Richtung Autobahn zu fahren. Hierbei achtete er nicht auf den Motorradfahrer, der von Weiher in Richtung Ubstadt fuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte der 58-Jährige mit seinem Motorrad gegen die Sattelzugmaschine. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.