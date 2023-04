Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Wörthstraße in Hördt verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 40-jährige Autofahrerin zeitgleich von ihrem Grundstück auf die Wörthstraße einbiegen, dabei übersah sie den Motorradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.