Ein 60-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 31 leicht verletzt. Laut Polizei war ein 48-jähriger Fahrer eines Transporters von Lingenfeld in Fahrtrichtung Schwegenheim unterwegs. Beim Abbiegen in die Karl-Lösch-Straße übersah er den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, durch die der Motorradfahrer stürzte und sich dabei verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.