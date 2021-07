Ein Motorradfahrer stieß am Mittwochnachmittag bei einem Überholvorgang auf der K16 bei Minfeld mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Fahrer des Personenwagens der Marke Ford versuchte offenbar noch in die Leitplanken auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision, der Motorradfahrer aus dem Kreis Germersheim, Jahrgang 1970, wurde dabei schwerst verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten ist die K16 von Minfeld kommend in Richtung Büchelberg bis zur „Minfelder Kreuzung“ derzeit gesperrt.