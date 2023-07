Am Mittwochmittag war ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 9 in nördliche Richtung unterwegs. Bei der Anschlussstelle Bellheim Nord wollte er die Bundesstraße verlassen und unterschätzte laut Polizeibericht dabei seine Geschwindigkeit. Im Ausfahrtsbereich kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich. Mit schweren Verletzungen kam er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.