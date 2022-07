Ein 43-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Freitag auf der L553 mit einem Auto und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, überholte der Motorradfahrer gegen 15.10 Uhr einen Lkw. Offenbar übersah er den entgegenkommenden Pkw eins 63-Jährigen. Dieser wich nach rechts aus und konnte wohl so eine Frontalkollision verhindern. Der Motorradfahrer touchierte das Auto und stürzte. Der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.