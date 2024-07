Bei einem Unfall auf der L549 zwischen Leimersheim und Neupotz wurde am Sonntagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 21.50 Uhr stießen das Leichtkraftrad und ein Auto, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, in einer Linkskurve zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Knie. Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen ist noch unklar.