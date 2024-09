Zwischen Montag und Mittwoch haben Unbekannte eine Yamaha MT07 gestohlen. Das Fahrzeug wurde auf dem Mitfahrerparkplatz in Bellheim an der K8 Richtung Hördt abgestellt. Dem Geschädigten entstand laut Polizei ein Schaden von circa 6000 Euro. Die Polizei Germersheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.