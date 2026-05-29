Zwei schwer verletzte Jugendliche forderte ein Unfall am Freitagmorgen in der Pfortzer Straße. Gegen 7.56 Uhr befuhren laut Polizei ein unbekannter Rollerfahrer, eine 34-jährige Autofahrerin und ein 17-jähriger Motorradfahrer mit 17-jähriger Sozia die Pfortzer Straße. Da der Rollerfahrer nach links in die Staudenäcker abbiegen wollte und hierzu verkehrsbedingt anhalten musste, musste die dahinter befindliche Autofahrerin ebenfalls abbremsen. Der dahinter fahrende Motorradfahrer hielt nicht den erforderlichen Mindestabstand ein und touchierte zuerst den vorausfahrenden Pkw und lenkte anschließend in seiner Ausweichbewegung in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß und stürzte. Sowohl der 17-jährige Motorradfahrer als auch seine Mitfahrerin wurden hierbei schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Sowohl der vorausfahrende Pkw als auch der entgegenkommenden Pkw wurden beschädigt. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich laut Polizei auf rund 11.000 Euro belaufen.