Schwere, aber offenbar nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Donnerstagabend ein 35-jähriger Motorradfahrer, als er auf der Kreisstraße 3522 bei Kronau beim Überholen mit einer abbiegenden landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidierte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Zweiradfahrer gegen 19.40 Uhr die K3522 von Bad Schönborn in Richtung Kronau. Laut Polizei überholte er trotz Verbots drei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei übersah er die nach links in einen Feldweg abbiegende landwirtschaftliche Zugmaschine und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-jährige Mann schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Freiwillige Feuerwehr Kronau ausrücken und die Straße reinigen.