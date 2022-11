Die Gemeinde Westheim aus ihrer Partnergemeinde Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) die traurige Nachricht erhalten, dass deren Ehrenbürger Heribert Greiner am 26. September im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Er war der Wegbereiter und Initiator der im Januar 2001 besiegelten Partnerschaft.

Greiner hat als Kulturreferent in rund 40 Jahren bis kurz vor seinem Ableben zahlreiche Begegnungen oder Besuche beider Gemeinden organisiert. Dadurch wurden etliche Freundschaften geschlossen. Er hat viel Zeit, Liebe zum Detail und Herzblut in diese Partnerschaft investiert. Die Gäste wurden bei den Besuchen in Großkarolinenfeld stets sehr gut von ihm betreut, Greiner hat Ausflüge mit Besichtigungen und Führungen in die nähere und weitere Umgebung Oberbayerns und Tirol hervorragend organisiert.

Greiner wird vielen Bürgerinnen und Bürgern in guter Erinnerung bleiben. Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau und die gesamte Gemeinde sind ihm für seine Arbeit sehr dankbar und vertrauen darauf, dass diese Partnerschaft im Sinne von Greiner weiterhin gepflegt werden kann und Bestand hat.