Die Corona-Pandemie hat auch die Glaubensgemeinschaften fest im Griff. Die Muslime müssen deshalb im anstehenden Fastenmonat Ramadan auf Einiges verzichten. Das schmerzt, doch die Gesundheit der Menschen hat Priorität.

„Die Gemeinde zieht gut mit“, zeigt sich Fatih Yilmaz erleichtert. Denn auch die Ulu Camii Moschee ist von den Konsequenzen der Corona-Krise betroffen. Zudem beginnt am 24. April, also morgen, der für Muslime wichtige Fastenmonat Ramadan. Als Mitte März die zuvor nur vermutete Bedrohung Wirklichkeit wurde, musste der Vorstand um dessen Vorsitzenden Yilmaz eine mutige Entscheidung entgegen der Empfehlung des eigenen Ditib-Landesverband treffen.

Bereits in den Tagen vor dem 13. März hatte man die Situation im Elsass aufmerksam beobachtet und über das anstehende Freitagsgebet nachgedacht: „Spätestens, als die Grenzen dichtgemacht wurden, wussten wir, dass das Virus zu uns herüberschwappt. Und beim Freitagsgebet ist bei uns viel los. Da kommen über 150 Leute, die dicht an dicht zusammenstehen und -sitzen.“ Unter Einbeziehung des Vorbeters, einer Rücksprache mit weiteren Moscheen in der Region und einem Telefonat mit Bürgermeister Dennis Nitsche, der Yilmaz ebenfalls eine Absage „ans Herz gelegt“ habe, entschied sich der Vorstand dann geschlossen gegen das öffentliche Freitagsgebet. Und das obwohl der in Mainz ansässige Landesverband zu diesem Zeitpunkt noch auf einer Durchführung beharrte.

Gesundheit der Menschen steht über allem

„Ich muss meinen Kopf hinhalten, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht“, setzt Yilmaz für sich und die Gemeinde eine klare Priorität. Erst gegen Mittag des 13. März knickte dann auch der Landesverband ein und gab Anweisung, alle Veranstaltungen abzusagen. Die über die sozialen Medien kommunizierte Entscheidung wurde von den Mitgliedern als „sehr zuvorkommend und richtig“ entgegengenommen, zeigt sich Yilmaz noch immer erleichtert. Inzwischen wurde das Moscheegebäude von einer Spezialfirma gründlich desinfiziert, nur die Vorstandsmitglieder sowie der Vorbeter dürfen das Haus betreten.

Schon eine Woche nach der Schließung war mit der Miraç, die an die Himmelfahrt des Propheten Mohammed erinnert, ein wichtiges islamisches Ereignis von den Ereignissen betroffen. Denn auch hierzu wären laut Yilmaz viele Gläubige in der Moschee zusammengekommen. Und nun steht der Ramadan an, an dessen Ende traditionelle das gemeinsame Fastenbrechen mit dem sogenannten Zuckerfest steht. Auch hier kämen viele Menschen sowohl in der Moschee als auch bei gegenseitigen Besuchen zusammen. „Wir haben es bereits abgesagt“, bedauert Yilmaz. Ebenso davon betroffen sein wird das im Ramadan übliche Fastengebet, das „während des Ramadans eigentlich jeden Abend in der Moschee stattgefunden hätte“. Nun müsse hierzu von den Gläubigen auf Zuhause ausgewichen werden.

Keine Orientierung an türkischer Strategie

Über alle Ereignisse rund um die Pandemie sichtet Yilmaz regelmäßig die deutschen Medien und schickt ausgewählte Beiträge über Facebook und WhatsApp an die Gemeindemitglieder. Kein Thema sei es gewesen, sich an der anfänglichen Deeskalationsstrategie der Türkei zu orientieren: „Wir haben uns nur um die Situation hier in Deutschland gekümmert.“ Aber auch abseits der Gebete hat das Virus in das Gemeindeleben eingegriffen. So findet „der Koranunterricht für Kinder am Samstag und Sonntag inzwischen über Videotelefonie“ statt. Die Jugendabteilung wiederum habe eine Anregung des Dachverbandes aufgegriffen und Informationsblätter verteilt, auf denen man den älteren Mitgliedern Unterstützung wie eine Einkaufshilfe anbietet.

Fatih Yilmaz nimmt die Situation an und möchte sich mit seinen Vorstandskollegen auch in den kommenden Wochen von der Vernunft leiten lassen: „Es ist halt so, wie es ist. Und wir können es so bald eben nicht zulassen, hier bei uns 200 Leute nebeneinander beten zu lassen. Wir brauchen Geduld.“