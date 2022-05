In der Nacht von Samstag auf Sonntag parkte ein 42-Jähriger sein Auto am Bahnhof in Lingenfeld. Als er morgens sein Fahrzeug sah, staunte er nicht schlecht: Unbekannte Täter hatten es auf Pflastersteine aufgebockt und die vier Räder gestohlen. Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Sie bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.