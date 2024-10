Zur falschen Zeit mähte ein Germersheimer seinen Rasen am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr im Stadtgebiet. Ein Anwohner wurde von den Gartenarbeiten unsanft geweckt und verständigte daraufhin die Polizei. „Der Verantwortliche zeigte sich einsichtig gegenüber den Polizisten und stellte die Arbeiten ein“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Gemäß Landes-Immissionsschutzgesetz dürfen Rasenmäher in Wohngebieten frühestens ab 7 Uhr betrieben werden