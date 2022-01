[Aktualisiert 19.30 Uhr] Etwa 200 Menschen beteiligten sich ab 18 Uhr in Bellheim an einem sogenannten „Montagsspaziergang“. Der Zug bewegte sich vom Rathaus über die Hintere Straße und Hauptstraße zur Schulstraße. Es waren alle Generationen vertreten, auch Familien mit Kindern und Hunden. Einige Teilnehmer hatten Kerzen dabei, andere trugen Fackeln. Eine Durchsage der Polizei, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Versammlung laut Allgemeinverfügung des Landkreises untersagt sei, wurde von den Teilnehmern mit Gelächter quittiert.

Zirka 40 Menschen hatten sich um 18.30 Uhr in Germersheim getroffen. Der Zug durch die Stadt begann am Luitpoldplatz. Durchsagen der Polizei wurden teilweise mit Applaus bedacht.

30 bis 35 Menschen fanden sich um 19 Uhr auf dem Kandeler Marktplatz ein. Dort lief gleichzeitig eine Impfaktion in der Stadthalle, zu der sich zirka 150 überwiegend jüngere Menschen angemeldet hatten. Zu einer Konfrontation zwischen Impfwilligen und Corona-Kritikern kam es jedoch nicht. Die „Spaziergänger“ machten sich in Grüppchen auf den Weg zur Verbandsgemeindeverwaltung und zurück.

Gegen 19.30 Uhr machten sich etwa 40 Menschen auf den Weg durch Rülzheim.

Auch in Wörth war für Montag um 18 Uhr ein solcher Spaziergang angekündigt worden. Dort hatten sich jedoch keine Teilnehmer eingefunden.