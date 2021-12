[Aktualisiert 19.30 Uhr] Zirka 60 „Montagsspaziergänger“ haben sich trotz eines entsprechenden Verbots durch die Kreisverwaltung in Germersheim getroffen. Derzeit ziehen sie durch die Stadt. Ausgangspunkt ist diesmal der Platz vor der Kreisverwaltung. Unter den Teilnehmern sind Männer, Frauen und Familien mit Kindern. Polizei und Ordnungsamt sind präsent und begleiten den Zug durch die Straßen.

In Wörth waren zirka 30 Menschen zum Alten Rathaus gekommen. Dort wurden sie von den Ordnungsbehörden nach Hause geschickt.

Gegen 19.10 Uhr fanden etwa 50 Menschen in kleinen Grüppchen in Kandel am Marktplatz und vor dem Alten Rathaus zusammen. Ein Teil machte sich auf Richtung Verbandsgemeindeverwaltung und wurde von dort zurückgeschickt. Auf die Ansprache der Polizei reagierten Teilnehmer mit Aussagen wie „Wir wollen nur frische Luft schnappen.“