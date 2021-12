Einen wirklich schlechten Start in die Fahrpraxis hatte gestern eine 18-jährige Fahranfängerin aus Germersheim. Nachdem sie am Montag stolz ihren Führerschein in Empfang genommen hatte, verursachte sie nur einen Tag später einen Verkehrsunfall in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie laut Polizeibericht von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde sie glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.