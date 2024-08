Zwischen Weißenburger Tor und Bürgerhaus steht ein 12 x 6 Meter großes Spielfeld, in dem zwölf sportbegeisterte und vor allem spaßfreudige Menschen jeden Alters, miteinander „Tischfußball in Groß“ spielen, bei dem sie sich an Ledergriffen festhalten müssen, die an Stangen befestigt sind und während des Spiels auch an diesen geführt werden, ebenso wie die Kickerfiguren beim Tischfußball. Die Benutzung der Anlage ist kostenfrei. Die Adel & Dodel Monsterkicker GbR stellte das von ihr entwickelte übergroße Spielgerät zur Verfügung und die Stadtverwaltung Germersheim sorgte für den optimalen Stellplatz. Regionale und überregionale Werbepartner finanzieren den Monsterkicker. Mitzubringen ist nur ein Softball und schon kann gespielt werden. Entsprechende Bälle können zu den üblichen Öffnungszeiten auch im Tourismus- und Besucherzentrum im Weißenburger Tor ausgeliehen werden. „Tischfußball ist ein fabelhaftes Spiel, denn es ist unglaublich unterhaltsam und sehr spannend. Wer hierbei schon seinen Spaß hat, der wird beim Monsterkickern das ultimative Sport- und Spielerlebnis haben. Eine Mordsgaudi wird es allemal“, verspricht Bürgermeister Marcus Schaile. Ein Monsterkicker-Spiel gibt es zwischen den Fußballvereinen FV Germersheim und VfR Sondernheim am Dienstag, 27. August um 18 Uhr am Bürgerhaus. Gespielt werden kann aber bereits jetzt.