Die Autoartisten-Show Kübler gastiert am Sonntag, 31. Oktober, 11 Uhr, am Kart- und Eventcenter in Wörth. Motorsport begeisterte Besucher können laut Veranstalter mit viel Action rechnen: sich überschlagende Autos, rasante Fahrmanöver, spektakuläre Feuerstunts, Drift-Fahrten, Fahren auf zwei Rädern und als Krönung die Monster Trucks Zombie, Harley Quinn und Joker im Einsatz.

Info



Autoartsiten-Show Kübler am Sonntag, 31. Oktober, 11 Uhr, Kart- und Eventcenter, Rheinstraße 19. Eintrittpreise: Erwachsene 18 Euro, Kinder von zwei bis 14 Jahren 12 Euro. Die Tageskasse öffnet 90 Minuten vor Beginn. Showdauer circa 90 Minuten. Keine Kartenzahlung. Einlass nur mit aktuellem Corona-Test, Impf- oder Genesenennachweis sowie Kontakterfassung. Das Tragen von Masken vor dem Eingangsbereich, der Kasse sowie während der gesamten Show ist verpflichtend. Weitere Infos unter E-Mail an autoartisten-show@web.de und Telefon 0162 4764370.