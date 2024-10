Erneut beteiligt sich der Südpfalz-Tourismusverein der Verbandsgemeinde Rülzheim an der Festivalwoche des Europäischen Filmfestivals. Dieses Mal geht es um das Thema Digitalisierung. Am Mittwoch, 23. Oktober, 17 Uhr, wird im Centrum für Kunst und Kultur in Rülzheim der Kinofilm „Monsieur Pierre geht online“ gezeigt. Dieser humorvolle Film beleuchtet, wie sich ältere Menschen mit den Herausforderungen der digitalen Welt auseinandersetzen und neue Wege finden, um mit der modernen Technik in Kontakt zu treten. Nach dem Film sind die Besucher zu einer Diskussionsrunde mit Moderator Sebastian Hör eingeladen, in der zentrale Fragen zur Digitalisierung erörtert werden. Teilnehmer der Diskussion sind: Michael Ochs, Business Area Manager Healthcare vom Fraunhofer IESE in Kaiserslautern, Margot Müller-Anhalt, Buchautorin, und Christian Schwab, Ortsbürgermeister aus Kuhardt.

Im Anschluss an die Veranstaltung sind alle Teilnehmenden zu einem gemeinsamen Austausch bei einem Imbiss eingeladen. Erstmals wird ein Fahrdienst innerhalb der Verbandsgemeinde zur Teilnahme an der Veranstaltung angeboten. Interessenten melden sich bitte bis zum 18. Oktober bei den jeweiligen Seniorenbeauftragen ihrer Ortsgemeinde.