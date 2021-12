Nach fast 21 Jahren gab Hubert Zirker sein Amt als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rheinzabern ab. Stefan Mohr wurde als neuer Wehrführer und Manfred Steiner als stellvertretender Wehrführer von Bürgermeister Karl Dieter Wünstel vereidigt. Es gibt jetzt zwei Stellvertreter.

Otto Rieder bleibt weiterhin stellvertretender Wehrführer, so dass dieses Amt nun doppelt besetzt ist. Bürgermeister Karl Dieter Wünstel, Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch und Wehrleiter Stefan Reis bedankten sich bei dem langjährigen Wehrführer für seine zuverlässige Arbeit und freuen sich, dass er der Feuerwehrgemeinschaft weiterhin treu bleiben wird. Gleichzeitig beglückwünschten sie Stefan Mohr und Manfred Steiner zu ihrem neuen Amt.

„Hubert Zirker hat im Laufe seiner Jahre bei der Feuerwehr nahezu alle Funktionen ausgeübt und an zahlreichen Fortbildungen teilgenommen. Dadurch ist er in jeder Funktion einsetzbar und kann deshalb die notwendigen Maßnahmen kompetent beurteilen. Als Kreisausbilder hat er sich darüber hinaus kreisweit engagiert. Dieses Engagement und seine ruhige und ausgeglichene Art haben ihm den größten Respekt eingebracht“, fasste Wünstel zusammen. „Vorausschauend hat Hubert Zirker den Generationenwechsel vorbereitet und mit Stefan Mohr sowie den beiden Stellvertretern Manfred Steiner und Otto Rieder einem soliden Führungsteam den Weg für eine zukunftsfähige Freiwillige Feuerwehr Rheinzabern geebnet.“

Auszeichnungen und Ehrenzeichen

Neben vielen Auszeichnungen für seine Verdienste im Feuerwehrwesen hat Zirker die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Gold und das goldene Feuerwehrehrenzeichen erhalten. Bei seinem Rückblick stellte er fest, dass er im Laufe seiner Zeit als Wehrführer circa 1000 Einsätze geleitet habe. Nebenher gab es noch zahlreiche andere Aufgaben wie die Planung von Übungseinsätzen, die Begleitung von Veranstaltungen, die Beschaffung technischer Ausstattung, die Umstellung der IT, die Gründung der kameradschaftlichen Vereinigung sowie den Umzug in das Feuerwehrhaus.

Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch, die selbst Partnerin eines Feuerwehrmanns ist, weiß aus eigner Erfahrung was „Feuerwehr“ bedeutet. Als Ortsbürgermeisterin ist sie dankbar für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Brandfall und freut sich gleichzeitig auch über das kameradschaftliche Miteinander der Feuerwehr mit den übrigen Vereinen von Rheinzabern.

Verbandsgemeinde-Wehrleiter Stefan Reis ist langjähriger Weggefährte von Hubert Zirker. Er bedankte sich für die Beständigkeit, die die Arbeit von Hubert Zirker in all den Jahren auszeichnete. Das neue Führungsteam ist aus seiner Sicht sehr gut aufgestellt. Stefan Mohr sieht der Ausübung seines neuen Amts zuversichtlich entgegen und fühlt sich gut vorbereitet. Symbolisch übergab Hubert Zirker seinem Nachfolger die Wehrführung.

Ein neuer Jugendfeuerwehrwart

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Hubert Schmitt zum Jugendfeuerwehrwart bestellt. Er tritt die Nachfolge von Michael Weißenburg an, der 9 Jahre Jugendfeuerwehrwart und vorher siebeneinhalb Jahre stellvertretender Jugendfeuerwehrwart war. „Die Jugendfeuerwehr ist ein entscheidendes Instrument zur Gewinnung von Nachwuchs. Gleichzeitig erhalten hier Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen. Hubert Schmitt übernimmt als Jugendfeuerwehrwart eine wichtige und schöne Aufgabe, die Michael Weißenburg über viele Jahre hinweg engagiert bewältigt hat“, so Wünstel.