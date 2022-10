Ein 64-jähriger Mofafahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Bellheim schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, missachtete gegen 14.30 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Germersheim beim Linksabbiegen von der Ölstraße (L539) in die Fortmühlstraße (L538) die Vorfahrt des von links kommenden Mofafahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Mofafahrer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3500 Euro geschätzt.