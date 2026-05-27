Monitore aus Rülzheim steuern den Blick im OP: hochauflösend, vernetzt, weltweit im Einsatz. Ein Werk mit 150 Leuten liefert bis zu 1400 Bildschirme im Monat.

Ein Chirurg knotet feine Fäden an Bändern und Sehnen – den Blick nicht auf die Wunde, sondern auf einen 58-Zoll-Monitor gerichtet. Bild und Video in Echtzeit liefert Technik aus Rülzheim: Die Eizo GmbH entwickelt und produziert hochauflösende Monitore und integrierte Videosysteme für den Operationssaal und für weitere medizinische Bereiche. Seit 2019 sitzt das Unternehmen im Gewerbegebiet der Gemeinde.

Die Kirschblüte symbolisiert die Verbundenheit der Niederlassung mit dem japanischen Mutterkonzern. Foto: Eizo/Christian Padligur/oho

Eizo gilt als Spezialist für Bildwiedergabe im High-End-Bereich. Die Rülzheimer Tochter geht auf die 2007 gegründete Eizo GmbH zurück, die aus dem Kauf des Bereichs medizinische Bildtechnik der Siemens AG in Karlsruhe durch den japanischen Bildschirmhersteller Eizo hervorging. „Bildschirme werden unter anderem für die Industrie, die Flugsicherung (Air Traffic Control) oder im Bereich Gesundheitstechnik (Healthcare) entwickelt und hergestellt“, sagt Frédérique Jaeger, CEO der Rülzheimer Tochter.

150 Mitarbeiter am Standort Rülzheim

Das japanische Mutterhaus wurde 1968 in Hakusan/Ishikawa gegründet, beschäftigt weltweit rund 2482 Mitarbeitende. Die Gesamtgruppe schloss das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Umsatz von etwa 81,308 Milliarden Yen (rund 500 Millionen Euro) ab (Zahlen stammen von den veröffentlichten Zahlen von Eizo global). Nach Angaben von Steve Reichel, Executive Vice President und General Manager in Rülzheim, ist Eizo führend in der Bildwiedergabetechnologie.

Am Standort Rülzheim mit einer Zweigstelle in Plauen (Sachsen) arbeiten derzeit etwa 150 Beschäftigte. Die beiden Geschäftsführer Reichel und Jaeger geben den Umsatz für die vergangenen beiden Geschäftsjahre mit rund 60 Millionen Euro an. Produziert werden Monitore von 19 bis 58 Zoll sowie integrierte Videosysteme für den OP. Bis zu 1400 Bildschirme verlassen monatlich das Werk.

Bildschirme von 19 bis 58 Zoll werden in Rülzheim produziert. Foto: Ralf Wittenmeier

Kernstück im Operationssaal ist das „Surgical Panel“ (OP-Monitor), auf dem sämtliche Bild- und Videosignale zusammenlaufen. Es stellt auf Wunsch zwei- und dreidimensionale Darstellungen bereit und ist an das Krankenhausnetzwerk angebunden. So lassen sich alle benötigten Daten abrufen und parallel anzeigen, erläutert Jaeger. Mit der Technik aus Rülzheim ausgerüstet sind unter anderem Kliniken in Dubai, Griechenland, den USA und England sowie in München und Landau.