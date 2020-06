„Ab dem 1. Juli können die Kunden der Jet-Tankstelle in Germersheim angenehmer tanken und shoppen“, kündigt die Jet Tankstellen Deutschland GmbH an. Nach einem rund zweimonatigen Umbau hat die Jet-Station in der Münchener Straße 12 wieder täglich rund um die Uhr geöffnet. Unter anderem erwartet die Kunden das neue Jet-Bistro-Angebot. „Schnell vorbeikommen lohnt sich – es gibt attraktive Eröffnungsangebote“, freut sich Tankstellenunternehmerin Nurcin Caliskan. Die modernisierte Station bietet ein großzügiges Tankfeld mit sechs Zapfpunkten und einer eigenen AdBlue-Zapfsäule für Lkw und Pkw. Das Sortiment und umfasst rund 1.500 Artikel – von gekühlten Getränken über Last-Minute-Geschenke bis zu Autozubehör.

Die Jet Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über ein Tankstellennetz aus mehr als 670 Jet-Stationen. Jet ist seit 1970 auf dem deutschen Markt tätig.