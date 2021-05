Vor 60 Jahren wurde der umfassende Modernisierungsprozess, den Germersheim in den frühen 1960er Jahren erlebte, an mehreren Neubauten im Bereich der Innenstadt deutlich. War es mit dem Bau neuer Schulgebäude zur zweckmäßigen Unterbringung der Volksschule und der Berufsschule im Jahr 1959 gelungen, das Profil der Kreisstadt als Schulstandort maßgeblich zu schärfen, so sollte schon im Jahr 1962 mit dem Beginn der Baumaßnahmen für ein neues Gymnasium ein weiterer Akzent in diesem Bereich gesetzt werden.

Während sich die neuen Schulgebäude und die 1960 errichtete Stadthalle noch an der Peripherie der damaligen Stadt erhoben, sorgten mehrere Neubauten im Zentrum der Stadt für ein modernes Erscheinungsbild der auf vielen Sektoren rasant aufstrebenden Stadt. Hierzu zählte auch der Neubau der Kreisverwaltung, den man im Jahr 1961 in Betrieb nahm, nachdem das ehemalige Offizierswohngebäude aus dem Jahr 1907 für die wachsende Behörde zu klein geworden war.

Nach den damaligen Vorstellungen modern und zweckmäßig ging es auch auf der gegenüberliegenden Seite des Luitpoldplatzes zu, dessen Aussehen seit dem Ende des 2. Weltkriegs eine Baulücke geprägt hatte, nachdem Artilleriebeschuss und daraufhin ausgebrochene Brände bei Kriegsende mehrere Häuser im Bereich der Hauptstraße und der Königstraße, vom ehemaligen „Pfälzer Hof“ bis zum Haus „Hauerwaas“, vernichtet hatten – eine Lücke, die erst 1961 mit einem Neubau, den die Germersheimer Volksbank errichtete, zu einem Teil geschlossen werden konnte.

Ähnlich sah es mit dem Gebäude der Sparkasse aus, das nur wenig später dem Königsplatz gegenüber an der Einmündung der damaligen Schillerstraße (heute 17er Straße) in der Königstraße errichtet wurde. Auch hier hatte man eine Lücke mit einem modernen Gebäude geschlossen.