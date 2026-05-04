Weitere Sitzbänke für die Mittlere Ortsstraße? Der Ortsgemeinderat soll am Dienstag über den Vorschlag des Bauausschusses entscheiden.

Mit dem Modellvorhaben „Innenstadtimpulse“ sollen Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit hergestellt sowie Stadtgrün- und Radverkehrsmobilität gestärkt werden. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) hat zusammen mit der Verwaltung eine Projektgruppe darangesetzt, um für die Mittlere Ortsstraße geeignete Standorte zu finden, an denen barrierefreie Sitzmöglichkeiten entstehen können. Da die IGS seit bereits vier Jahren das Konzept „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ konsequent umsetzt und die Inklusion und Antidiskriminierung in den Vordergrund stellt, hat sie zu diesem Projekt eine bestimmte Art von Bänken ausgewählt.

Die Projektgruppe kommt auf insgesamt neun Standortvorschläge. Dazu wurde auch das Planungsbüro Stadtimpuls befragt, das fünf der vorgeschlagenen neun Standorte als geeignet ansieht. Zwei weitere Standorte wurden durch das Büro vorgeschlagen, sodass sieben Standorte zur Aufstellung von barrierefreien Sitzbänken in Frage kommen. Zwei Standorte wurden vom Büro als „ungeeignet“ angesehen und daher nicht für eine Umsetzung empfohlen, zwei weitere als „eingeschränkt geeignet“, deren Umsetzung nicht favorisiert werden sollte.

Übrig geblieben ist die Einfahrt ins Ortszentrum Nordseite. Der Standort sei als Eingangsbereich ins Ortszentrum nutzbar, aber qualitativ und funktional direkt an der Straße nicht vollends überzeugend. Eine Aufwertung mit einer temporären oder dauerhaften Erweiterung des Gehwegs, die aus Parkplatzflächen im öffentlichen Raum kleine Aufenthaltszonen macht, sei denkbar, bei gleichzeitiger Versetzung der Fahrradstellplätze. Alternativ könnte auch eine Bank an der Hauswand vorgesehen werden.

Auch der Standort vor der VR Bank ist nach Ansicht der Fachleute geeignet, weil er „gute Rahmenbedingungen“ besitzt. Hier stelle sich aber die Frage, ob die bereits bestehende Sitzbank durch eine neue ersetzt werden soll.

Ein weiterer Standort ist ein schattiger Platz vor dem ehemaligen Hotel Victoria, insbesondere wegen seiner sicheren Lage sowie einer guten Aufenthaltsqualität. Hier könnte ein Ruheort entstehen.

Auch ein Standort vor der Arztpraxis ein paar Meter weiter Richtung Westen sei ideal wegen seiner zentralen Lage und der dortigen Nahversorgung. Hier sei eine „Aufenthaltsqualität“ sowie das Potenzial der angrenzenden Nutzungen gegeben. Dabei sollte die Bank leicht ins Grüne platziert werden, eventuell mit Blick auf die Straße.

Auch der Standort in der Nähe des Rathauses ist gut geeignet für kurze Aufenthalte, urteilen die Fachleute. Aber auch hier ist bereits eine Bank mit Mülleimer vorhanden. Der Bereich könnte mit Bäumen und mehr Grün gestaltet, ausgebaut und die Bank gegebenenfalls ersetzt werden.

Eine Bank vor dem Rathaus aufzustellen, wird ebenfalls empfohlen. Er könnte „als erste Pausenstation für Seniorinnen und Senioren vom Seniorenheim“ genutzt werden, da Sicherheit und Barrierefreiheit vorhanden sind. Vor der Sparkasse sei die Sicherheit hoch, das Wegekreuz mit Randnutzungen habe „ein hohes Potenzial für die Schaffung von Aufenthaltsqualität für längere Aufenthalte“. Hier ist nach Ansicht der Fachleute allerdings eine Abstimmung mit der Sparkasse nötig.

An allen Bänken sollen Schriftzüge wie „Ein Platz für Vielfalt“, „Ein Platz für Respekt“ und „Ein Platz für Zusammenhalt“ angebracht werden. Drei der Bänke sollen auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden können, vier sollen dem Stil der zuletzt auf dem Friedhof aufgestellten Bänke entsprechen. Die Kosten für Bänke mit Schriftzug betragen jeweils knapp 1700 Euro, die anderen jeweils knapp 1400 Euro. Da die Kosten über Fördermittel des Modellvorhabens Innenstadtimpulse vollständig abgedeckt werden können und die Gemeinde demnach nichts kosten, empfiehlt der Ausschuss dem Gemeinderat, sich dafür zu entscheiden.

Info

Gemeinderatssitzung, Dienstag, 5. Mai, 18 Uhr, Sitzungssaal Rathaus.

