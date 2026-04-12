Der Landkreis wurde als Modellkommune für das Forschungsprojekt „Entwicklung von Sozialräumen als mögliches Instrument einer integrierten Sozialplanung (ESIS)“ ausgewählt.

Gemeinsam mit der Stadt Landau in der Pfalz testet das Fachbereichsteam für Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf neue Ansätze zur Kartierung von Sozialräumen und zur Erhebung von Bedarfen. Im Fokus stehen dabei ältere Menschen. Ziel ist es, praxisnahe Maßnahmen zu entwickeln, die gezielt auf die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe eingehen. Die Geschäftsstelle der Regionalen Pflegekonferenz des Landkreises Germersheim koordiniert das Projekt vor Ort.

„Ich freue mich sehr, dass unser Landkreis als Modellkommune ausgewählt wurde“, sagt Landrat Martin Brandl. „Das Projekt bietet die Chance, unsere sozialen Strukturen noch besser zu verstehen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern langfristig lebenswerte, generationenfreundliche Quartiere zu gestalten. Besonders im ländlichen Raum ist es wichtig, soziale Teilhabe und Nahversorgung eng miteinander zu denken.“

Bisher kommen Sozialraumkarten vor allem in Großstädten zum Einsatz. Nun sollen sie erstmals auch in ländlichen Gebieten erprobt werden. Dabei setzt das Projekt auf detaillierte Analysen, Zielgruppeninterviews und aktivierende Befragungen. Unter wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Düsseldorf werden so Bedarfe ermittelt, die sich eng an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren.

Das Landesprojekt ESIS läuft bis März 2027 und wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Perspektivisch sollen die erarbeiteten Methoden und Ergebnisse auf andere Kommunen im Bundesland übertragen werden.