Die Modelleisenbahnanlage im Germersheimer Zeughaus (Zeughausstraße) ist in den nächsten Wochen an mehreren Sonntagen für Besichtigungen zugänglich: zunächst stehen am Sonntag, 6. November, die Signale auf Grün. Die kleinen Modellbahnzüge sind an diesem Sonntag wie an allen Betriebstagen zwischen 14 und 18 Uhr unterwegs. Weitere Fahrtage sind am ersten Adventssonntag, 27. November, sowie an allen weiteren Adventssonntagen, also bis zum 18. Dezember geplant. Der Eintritt zur Modellbahnausstellung ist an einer separaten Kasse (Eingang rechter Gebäudeflügel) möglich. Mit den Eintrittseinnahmen finanzieren die Modellbahnfreunde nach eigenen Angaben den weiteren Erhalt und noch geplante Ausbaumaßnahmen der Anlage. Weitere Informationen zur Modellbahn, eine Bildergalerie und die jeweils aktuellen Öffnungstermine gibt es im Internet auf www.modellbahn-germersheim.de