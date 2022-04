In den nächsten Tagen und Wochen soll es wieder zwei Fahrtage der Modelleisenbahn im Zeughaus in Germersheim geben: zuerst am Tag der Arbeit, Sonntag, 1. Mai, dann am Pfingstsonntag, 5. Juni, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Das teilte die Interessengemeinschaft Eisenbahnfreunde mit, die die große öffentliche Modellbahn betreibt. Auf der Anlage seien rund 700 Meter Schienen verbaut, auf denen eine Schmalspurbahn fährt und daneben selbstfahrende Autos. Der Eintritt ist am rechten Gebäudeflügel des Zeughauses möglich. Die Einnahmen aus den Besuchereintritten werden laut Eisenbahnfreunden für die Pflege der Anlage, Reparaturen und den weiteren Ausbau der Anlage dringend benötigt. So gibt es jetzt zum Beispiel einen schön ausgestalteten und sehenswerten Kirmesplatz auf der Modellbahnlandschaft. Die Fahrtage finden nach den jeweils aktuell gültigen Corona-Vorschriften statt.

Info



www.modellbahnfreunde-germersheim.de