Eine der größten Modellbahnen im Südwesten Deutschlands, die Modelleisenbahn im Germersheimer Zeughaus, öffnet in den nächsten Wochen an mehreren Tagen für Besucher. Die kleinen Modellbahnzüge drehen an den Sonntagen, 5. Februar und 5. März, zwischen 14 und 18 Uhr ihre Runden. Für den weiteren Erhalt und Ausbau der Anlage durch die Modellbahnfreunde ist eine separate Kasse eingerichtet (Eingang rechter Gebäudeflügel). Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Kinder unter elf Jahren für zwei Euro Eintritt.