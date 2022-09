Die Modelleisenbahnanlage im Germersheimer Zeughaus ist nach der Sommerpause ab September wieder für Besichtigungen zugänglich: zunächst am Sonntag, 4. September, wenn in Germersheim zugleich das Straßenfest gefeiert wird. Die kleinen Modellbahnzüge sind an diesem, wie an allen Betriebstagen zwischen 14 und 18 Uhr unterwegs. Vom Straßenfest auf dem Kirchenplatz ist das Zeughaus in der Zeughausstraße, wo sich die Modellbahn im rechten Seitenflügel befindet, in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Der Eintritt zur Modellbahnausstellung ist an einer separaten Kasse möglich. Mit den Eintrittseinnahmen finanzieren die Modellbahnfreunde den Erhalt und noch geplante Ausbauarbeiten der Anlage. Weitere Fahrtage sind für die Sonntage 2. Oktober und 6. November geplant. Weitere Informationen, eine Bildergalerie und zusätzliche Öffnungstermine im Internet auf www.modellbahn-germersheim.de.