Die öffentliche Modellbahnanlage im Germersheimer Zeughaus ist am Sonntag, 7. November, das nächste Mal zu besichtigen. Zwischen 14 und 18 Uhr werden die Signale auf Grün gestellt und etliche Modellbahnzüge zur Fahrt auf die Schienen geschickt. Betrieben wird die Bahn von der Interessengemeinschaft Eisenbahnfreunde Germersheim. Die Anlage zeigt Eisenbahn- und Straßenverkehr sowie viele kleine Details des „alltäglichen Lebens“ im Maßstab 1:87. So gibt es etwa einen Badesee, einen Zoo, eine Hochzeitsszene oder einen kleinen Friedhof im Modell zu bestaunen. Außerdem sind nach Mitteilung des Vereins verschiedene bekannte Pfälzer Gebäude auf der Modellbahn nachgebildet – vom Bahnhof Neustadt über das Hambacher Schloss und Burg Trifels bis hin zu Germersheimer Motiven wie dem Wasserturm oder dem Zeughaus der Festung, welche die kleine Modellwelt auch tatsächlich beherbergt.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Eisenbahnfreunde Germersheim hoffen auch an diesem Öffnungstag „auf die Unterstützung von Eisenbahnfans in Form eines Besuchs, um die in den letzten Monaten aufgelaufenen Betriebskosten stemmen zu können“. Denn wegen der Pandemie war die Anlage fast eineinhalb Jahre außer Betrieb. Coronagerecht sei nach Absprache mit der zuständigen Behörde der anstehende Öffnungstag vorbereitet. Es gelten die Drei-G-Regeln und Kontaktdaten-Erfassung am Eingang im rechten Seitenflügel des Zeughauses in der Zeughausstraße. Medizinische Masken oder FFP2-Masken sollten die Gäste ebenfalls mitbringen.

Info

www.modellbahnfreunde-germersheim.de