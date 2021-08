Mehr als 700 Meter Gleisanlagen, Städte, Dörfer und dazu Pfälzer Sehenswürdigkeiten wie Trifels oder Hambacher Schloss im kleinen Modell: Das ist an der Modellbahnanlage im Germersheimer Zeughaus zu bestaunen. Am Sonntag, 5. September, 14 bis 18 Uhr, werden die Signale auf Grün gestellt und etliche Modellbahnzüge zur Fahrt auf die Schienen geschickt. Es ist nach fast genau eineinhalb Jahren das erste Mal, dass die Züge wieder unterwegs sind.

„Es wird Zeit, dass es wir endlich wieder öffnen“, sagt Kunibert Petry, der Vereinsvorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahnfreunde Germersheim. „Man baut ja an so einer Bahn immer weiter, auch, um sie anderen zu zeigen.“ Petry räumt ein, dass der Verein auch aus finanziellen Gründen die Betriebsöffnung braucht: „Ohne Betriebstage haben wir als Verein keine Einnahmen.“ Die Kosten, im wesentlichen die Raummiete, liefen in den vergangenen Monaten jedoch immer weiter.

Am Öffnungstag gelten die 3-G-Regel, Maskenpflicht und Kontaktdatenerfassung am Eingang im rechten Seitenflügel des Germersheimer Zeughauses (Zeughausstraße). Infos zur Modellbahn auf www.modellbahnfreunde-germersheim.de im Internet.