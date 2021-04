Zwei modebewussten Dieben kam die Polizei am Sonntagmittag in Rülzheim auf die Spur. Der Tipp kam von einem Zeugen. Er beobachtete in der Römerstraße zwei Männer dabei, wie sie mehrere Altkleidersäcke aus dem Altkleidercontainer in einen Kombi luden. Als die Polizei vor Ort eintraf, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Auch an dem Altkleidercontainer waren keine Beschädigungen festzustellen. Da sich der Zeuge allerdings das Kennzeichen des Autos merkte, wurden die Täter schnell ermittelt. Die Spur führte nach Karlsruhe. Die Karlsruher Polizei traf die Täter kurz später an ihrem Fahrzeug an. Die Männer gaben zu, die Altkleider in Rülzheim entwendet zu haben. „Da die Kleidung allerdings den offenbar erleseneren Kleidungsgeschmack der Diebe nicht traf, haben sie diese direkt wieder in Karlsruhe entsorgt“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dennoch erwarte die zwei modebewussten Männer ein Strafverfahren.