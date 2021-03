Die Bemühungen sind „schon 20 Jahre alt und älter, aber es ist nichts vorwärtsgekommen“, beschrieb Wolfgang Sorge (CDU) die bisherigen Versuche der Reaktivierung der Bahnstrecke Germersheim-Landau. Auch der aktuelle Versuch gilt als gescheitert, was aber der Germersheimer Stadtrat nicht kommentarlos hinnehmen möchte. Er forderte Politik und Verbände auf, eine neue Machbarkeitsstudie unter „zeitgemäßen“ Bedingungen machen zu lassen, und sicherte Unterstützung zu. Die aktuelle Machbarkeitsstudie arbeite mit Kriterien der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, stellte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) fest. Umweltschutz und die Mobilitätswende würden nicht berücksichtigt, obwohl das heutzutage mit die wichtigsten Faktoren seien. Die Studie gehe dagegen allein von der Wirtschaftlichkeit aus. „Züge werden nur genutzt, wenn es ein gutes Angebot gibt“, hieb Peter Bumiller (Grüne) in dieselbe Kerbe.

Pessimistisch äußerte sich Alfons Braun (AFD). Die Bahnlinie führe in Lingenfeld, Westheim, Lustadt und Zeiskam dicht an Wohnhäusern vorbei. Aus dieser Ecke sei Widerstand zu erwarten. Er glaube nicht, dass so eine Initiative Erfolg habe.