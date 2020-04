Mit Smartphone kann vieles Unterwegs erledigt werden. O2-Kunden in Kandel haben diese Möglichkeit derzeit nicht, denn das Netz ist seit Wochen stark eingeschränkt. Der Anbieter kennt zwar das Problem, die Beseitigung dauert aber.

„Anrufen geht nur mit Müh’ und Not, Internet kann man völlig knicken“, beschwert sich Karsten Weiß aus Rheinzabern über den Zustand des O2-Netzes in Kandel. Auf das Problem aufmerksam wurde er durch seine Tochter, die in Kandel lebt, und – zumindest was das Mobilfunknetz angeht – seit geraumer Zeit nicht erreichbar ist. Das wäre so oder so schon schlimm genug, sagt Weiß, „aber jetzt ist natürlich eine super Zeit dafür“, ergänzt er mit ironischem Unterton. Leute lägen etwa im Krankenhaus, dürften nicht besucht werden und könnten dann nicht einmal mit den Verwandten telefonieren oder schreiben. Auch die Katastrophenschutz-Apps Katwarn und Nina, derzeit nicht unwichtig, würden dadurch nicht funktionieren.

Abriss des Schwesternwohnheims könnte Grund für Störung sein

Einen Verdacht, woher die massive Störung kommt, hat Weiß. Er geht davon aus, dass der entsprechende Funkmast auf dem ehemaligen Schwesternwohnheim steht, das gerade abgerissen wird. „Ich nehme an, dass das Gebäude stromlos gemacht wurde“, mutmaßt er. Dadurch sei natürlich auch die Antenne außer Betrieb. Ob er damit richtig liegt, wollte er selbst beim Anbieter erfragen – erfolglos. „Ich bin überhaupt nicht angekommen bei denen“, schimpft er.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt O2 „aktuelle Netzeinschränkungen in Kandel“. Dass der Grund tatsächlich der Abriss des Schwesternwohnheims ist, geht aus dem Schreiben nicht eindeutig hervor. Darin ist lediglich die Rede davon, dass „der Rückbau eines Mobilfunkstandortes in Kandel zu Beeinträchtigungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung im Mobilfunknetz vor Ort“ führe. Das ist allerdings nur ein Teil des Problems. Der andere ist laut O2-Auskunft, dass sich „die geplanten Arbeiten zum parallelen Aufbau einer neuen Mobilfunkanlage zeitlich verzögert“ haben.

Neue Funkanlage soll in „kommenden Wochen“ in Betrieb gehen

Bis O2-Kunden wieder störungsfrei mobil telefonieren und surfen können, dauert es jedoch noch ein bisschen: „Nach aktuellem Planungsstand gehen wir davon aus, die Anlage in den kommenden Wochen errichten und in Betrieb nehmen zu können“, teilt der Anbieter weiter mit.

Beschlossen wird das Schreiben mit einem Angebot. Betroffene Kunden könnten sich demnach jederzeit an den Kundenservice wenden, um „gemeinsam eine auf die persönlichen Vertragsgegebenheiten angepasste, individuelle Lösung zu finden“. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass man beim Versuch, den Kundenservice zu erreichen, mehr Erfolg hat als Karsten Weiß.