Der Ausbau von Mobilfunk geht im ländlichen Raum voran. Im Mai werden weitere bislang unterversorgte Regionen in das Markterkundungsverfahren gegeben. Erklärt in den kommenden Wochen kein Mobilfunkunternehmen, dass es in den nächsten drei Jahren die Gebiete eigenwirtschaftlich ausbauen wird, können die Mobilfunklücken mithilfe von Fördermitteln des Bundes geschlossen werden. Davon könnten über 40 Gemeinden im Land profitieren. In der Südpfalz betrifft dies die Stadt Wörth sowie die Gemeinden Steinfeld, Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach.