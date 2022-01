Das mobile Impfteam des DRK-Kreisverbands Germersheim boostert ab sofort auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Wie es in einer Pressemitteilung vom Montagmittag heißt, habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit einem Rundschreiben vom 27. Dezember „in erfreulicher Klarheit die Haftungsfrage zum Beispiel bei einer Boosterimpfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem mRNA-Impfstoff geklärt“. Deshalb habe das mobile Impfteam des DRK bereits am Sonntag bei dem Impftermin in Rülzheim angefangen, Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren mit einer dritte Impfung als Auffrischungsimpfung zu versorgen. Für kommende Impfaktionen in verschiedenen Gemeinden im Kreis Germersheim gibt es noch freie Termine. Diese können hier gebucht werden. Laut DRK besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich spontan ohne Termin impfen zu lassen.