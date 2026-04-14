Der Baby-Bewegungsanhänger (BBA) der Kreisverwaltung Germersheim ist ab Mitte April wieder an verschiedenen Orten im Landkreis im Einsatz.

Das mobile Angebot richtet sich an Familien mit Kindern von null bis drei Jahren und macht unter anderem in Germersheim, Schwegenheim und Lustadt Station. Der Anhänger bietet nach Angaben der Kreisverwaltung zahlreiche Mitmach- und Bewegungsangebote für Babys und Kleinkinder. In einer kindgerechten Umgebung können die Kinder je nach Alter unter anderem rasseln, krabbeln, Rutschfahrzeuge nutzen oder Balancierelemente ausprobieren. Ziel ist es, Bewegung und gemeinsames Erleben spielerisch zu ermöglichen.

Organisiert wird der Baby-Bewegungsanhänger vom Netzwerk „Frühe Hilfen“ im Landkreis Germersheim gemeinsam mit verschiedenen Partnern, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises. Das Angebot soll Familien niedrigschwellig erreichen und Möglichkeiten für Begegnung und Austausch schaffen.

Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler betont in der Mitteilung: „Es freut mich sehr, zu sehen, wie gut das Angebot angenommen wird. Kinder können spielerisch ihre Bewegungsfreude entfalten, und Eltern haben die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.“ Auch Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes, verweist auf den gemeinschaftlichen Aspekt: „Neben der Förderung der kindlichen Entwicklung steht das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Eltern, Großeltern und Kinder können aktiv werden, Spaß haben und neue Kontakte knüpfen.“

In Schwegenheim ist der Baby-Bewegungsanhänger am Sonntag, 3. Mai, von 12 bis 16 Uhr beim „SWR1 Heimspiel am Sonntag“ auf dem Kurt-Kaufmann-Platz im Einsatz. In Germersheim sind mehrere Termine vorgesehen: am Donnerstag, 16. April, von 16 bis 19 Uhr beim Feierabendmarkt auf dem Paradeplatz sowie am Freitag, 22. Mai, von 14 bis 17 Uhr beim Tag der Frühen Hilfen auf dem Schulhof und in der Aula der Berufsbildenden Schule. Ein weiterer Termin in Germersheim folgt am Samstag, 20. Juni, von 11 bis 18 Uhr beim Internationalen Kinderfest im Stadtpark Fronte Lamotte.

Auch Lustadt gehört zu den Stationen des Baby-Bewegungsanhängers. Dort ist er am Samstag, 6. Juni, von 10 bis 16 Uhr beim Familienfest der Verbandsgemeinde Lingenfeld an der Grundschule Lustadt im Einsatz.

Weitere Informationen zum Baby-Bewegungsanhänger erhalten Interessierte laut Kreisverwaltung beim Netzwerk „Frühe Hilfen“ des Landkreises Germersheim telefonisch unter 07274 531861 oder per E-Mail an fruehehilfen@kreis-germersheim.de. Auch Anfragen zur Zusammenarbeit können dort gestellt werden.