Je dichter das Netz Mobiler Retter ist, desto höher ist die Chance, Menschen bei Herz-Kreislauf-Stillstand zu retten. Darauf macht Landrat Fritz Brechtel anlässlich der Woche der Wiederbelebung aufmerksam. Er ruft dazu auf, sich bei den Mobilen Rettern zu engagieren.

Aus Sicht des Landrats sind Mobile Retter „eine wertvolle Ergänzung in unserem Rettungswesen. Neue Retter sind stets sehr willkommen“. Mobile Retter müssen sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie an neuen Leitlinien halten. „So tragen sie beispielsweise bei jedem Einsatz eine FFP2-Schutzmaske, eine Mund-zu-Nase-Beatmung findet nicht statt“, sagt Rüdiger Oeder, Leiter der Ausbildung. Besonders angesprochen sind Personen, die in ihrem Ehrenamt oder Beruf regelmäßig mit medizinischen Notfällen zu tun haben wie Rettungssanitäter, Krankenschwestern, Ärzte oder Rettungsschwimmer etc.

Hinter der Idee Mobile Retter steht eine App. Der Landkreis Germersheim und die Asklepios Südpfalzkliniken haben im Jahr 2016 als erster Kreis in Rheinland-Pfalz die Mobile-Retter-App eingeführt. Registrierte Retter werden über die App automatisch über die Integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz alarmiert, wenn ein Herz-Kreislauf-Stillstand in ihrer Nähe gemeldet wird. Ein Server ortet die Smartphone der gerade in der Nähe befindlichen Retter und alarmiert diese. Häufig treffen die Retter deutlich schneller bei dem Patienten ein als der Rettungsdienst und überbrücken mit Wiederbelebungsmaßnahmen die Zeit bis Notarzt und Notfallsanitäter übernehmen.

Derzeit gibt es im Landkreis zirka 300 Mobile Retter aus unterschiedlichen Einheiten, Organisationen und Arztpraxen oder Kliniken, darunter das Deutsche Rote Kreuz (DRK), der Malteser Hilfsdienst (MHD), die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW) und Ärzte sowie medizinische Fachkräfte.

Weitere Informationen gibt es unter www.mobile-retter.de