Eine mobile Pflegealternative im Mini-Haus auf 17 Quadratmetern, barrierefrei und smart vernetzt – das lockte in Kandel bei der Besichtigung viele Neugierige an.

„Das müsst ihr euch ansehen. Ständig kommen Leute vorbei, um das ,TinyCareHome’ zu besichtigen“, sagte Bürgermeister Mike Schönlaub (SPD). Er zeigte sich angetan von dem großen Interesse an der Wohnlösung für ältere beziehungsweise pflegebedürftige Menschen. Die Verbandsgemeinde hatte das Tiny House in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinschaft Kandel vor dem Eingang des Verwaltungsgebäudes aufstellen lassen. Dort konnte es von Interessierten begutachtet werden.

Es war erst die zweite öffentliche Präsentation des „TinyCareHome“, wie Entwickler Florian Burg beim Ortstermin erklärte. Zuvor sei das barrierefreie Tiny House nur in Sinsheim der Öffentlichkeit gezeigt worden. Auch dort sei das Interesse sehr groß gewesen. Der Gesundheitsökonom Burg hatte den Prototyp auf dem Bosch Health Campus in zweijähriger Entwicklungsarbeit gebaut. Künftig soll es bei Bedarf innerhalb von vier Wochen ausgeliefert werden – angepasst an die persönlichen Bedürfnisse der Kunden.

In der Nähe der Angehörigen bleiben

Das Tiny House ist eine flexible, mobile Wohnlösung auf einer Fläche von 17 Quadratmetern. Gedacht ist es sowohl für den temporären Einsatz als auch zur dauerhaften Nutzung – idealerweise angedockt an ein vorhandenes Haus. Zudem ist es mit „intelligenter“ Technik ausgestattet: „Assistive Sensorik, Smart-Home-Technik und telemedizinische Anbindung fördern Sicherheit, Selbstständigkeit und Betreuung“, heißt es in der Beschreibung des „TinyCareHome“. Dank durchdachter Raumgestaltung entsteht ein Ort, der Lebensqualität fördern und Pflege menschlicher machen soll. Vor allem die Nähe zu den pflegenden Angehörigen ist ein Vorteil.

Das barrierefreie „TinyCareHome“ ist ausgestattet mit einer Wohnküche, einer Nasszelle (WC/Dusche) mit eingebautem Trockner und einem modernen Pflegebett. Die Einheit kann in kurzer Zeit geliefert und aufgestellt werden – ohne Baugenehmigung.

Das Tiny House kann gemietet werden

Vor diesem Hintergrund regten Heidi Untch und August Wegmann vom Vorstand der Bürgergemeinschaft Kandel an, über ein Modellprojekt für Kommunen und Pflegeinitiativen nachzudenken. Sie hoffen jedenfalls, dass innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel etwas angestoßen werden könne.

Für den Erwerb eines solchen Tiny Houses müsse man rund 90.000 Euro in die Hand nehmen, erklärte Entwickler Florian Burg im Gespräch. Es könne jedoch ebenso gemietet werden – für eine Warmmiete von rund 1000 Euro monatlich könne man ein „TinyCareHome“ bereitstellen. So wäre auch eine Kurzzeit- oder Übergangspflege im häuslichen Umfeld möglich.

Von Donnerstag bis Sonntag in der vergangenen Woche nutzten viele Interessierte aus Kandel und darüber hinaus die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von dem Mini-Haus zu machen.