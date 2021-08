Cyrus Mobasheri ist Direktkandidat der Klimaliste RLP in der Südpfalz.

Mobasheri ist derzeit Doktorand der Medienwissenschaft und Diplom-Informatiker (FH). Der 42-Jährige wohnt in Rheinzabern. „Für mich hat die Rettung des Klimas die höchste Priorität. Alles andere spielt in meinen Augen sonst keine Rolle mehr“, sagt der Doktorand zu seiner Motivation für die Klimaliste anzutreten. Der Direktkandidat ist eigenen Angaben zufolge auch „überzeugter Pazifist“ und steht als „ehemaliger Pirat immer noch zu vielem, was die Piratenpartei vertreten hatte: Datenschutz, Netzausbau, mehr Basisdemokratie“.